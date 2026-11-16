Cómo usar el papel de aluminio para afilar las tijeras desafiladas en la cocina

En el día a día del hogar, existen numerosos trucos caseros y soluciones prácticas que permiten simplificar tareas cotidianas sin necesidad de gastar dinero en servicios ni recurrir a herramientas complejas.

Lo que estos trucos invitan es a aprovechar elementos que ya tenemos a mano como herramientas de gran utilidad, no solo porque ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también resuelve pequeños inconvenientes domésticos de forma rápida y eficiente.

Papel de aluminio, un gran aliado

Dentro de este repertorio de soluciones, el papel de aluminio se destaca como un verdadero aliado multifunción en cualquier casa. Son muchos los trucos hogareños que lo tienen como protagonista y sus usos son ampliamente difundidos.

Aunque el uso principal del papel de aluminio suele estar ligado a la conservación y cocción de los alimentos, este material versátil ofrece propiedades físicas que lo convierten en una herramienta sumamente útil para la limpieza, el mantenimiento y el cuidado de distintos utensilios de nuestro hogar.

Aluminio para las tijeras desafiladas

Entre los tantos beneficios que ofrece el papel aluminio, uno de los más prácticos y menos conocidos es su capacidad para devolverle el filo a las tijeras de cocina desafiladas, algo que se logra mediante la fricción. Para lograrlo de manera sencilla y segura, solo hay que seguir los siguientes pasos: