Adiós a los platos blancos: 4 vajillas en tendencia para esta Navidad

Las vajilla tradicionales de porcelana blanca ceden el protagonismo esta temporada a propuestas que apuestan por la originalidad, el color y las texturas artesanales. Renovar la mesa navideña se convierte en una oportunidad perfecta para experimentar con la vajilla, incorporando tonalidades profundas, motivos de inspiración botánica y acabados rústicos que reflejan la calidez de las reuniones familiares.

Lejos de seguir una única línea estética, las tendencias actuales priorizan la personalización y el diseño cuidado para transformar cada comida festiva en una experiencia memorable. Desde cerámicas esmaltadas en tonos tierra hasta vajillas con detalles metálicos o ilustraciones sutiles, estas alternativas permiten vestir la mesa con elegancia y un marcado sello contemporáneo.

¿Cómo decorar la mesa navideña?

Decorar la mesa navideña consiste en equilibrar la estética y la comodidad, comenzando por una vajilla en tendencia que reemplace al clásico plato blanco como eje visual. Sobre un camino de lino o arpillera, se disponen elementos botánicos naturales como ramas de pino, eucalipto o piñas secas que aportan textura y frescura. Para coronar la atmósfera, se suman velas de luz cálida a baja altura y servilletas de tela personalizadas, logrando un espacio cálido, elegante y perfectamente preparado para disfrutar de las celebraciones en familia.

Navidad

¿Cuáles son las tendencias de vajilla que remplazan a las clásicas blancas?

Las cuatro tendencias de vajilla que reemplazan a los platos blancos tradicionales esta Navidad son:

La tendencia esta Navidad es usar esferas rojas. ((Canva))