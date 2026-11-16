3 cortes clavicut capeados para disimular las puntas abiertas y rejuvenecer el color a los 50

En el mundo de la estética y la peluquería existe una inmensa variedad de cortes de cabello y estilos de peinado que han sido diseñados para adaptarse a cada tipo de rostro, textura capilar y personalidad. Desde los clásicos pixie ultracortos y los versátiles bobs a la altura de la mandíbula, hasta las melenas largas con ondas desestructuradas o flequillos de todo tipo, las opciones son prácticamente infinitas.

Esta diversidad, remarcan los expertos, permite que cada persona encuentre un look que no solo acompañe sus facciones y estilo de vida, sino que también aporte frescura, movimiento y seguridad en cualquier etapa.

El corte clavicut

Dentro de este amplio abanico de posibilidades, el corte clavicut se ha consolidado como uno de los grandes favoritos de los estilistas. Su nombre hace referencia directa a su longitud exacta ya que el cabello cae justo a la altura de la clavícula, logrando el equilibrio perfecto entre una melena corta y una larga.

Entre los principales beneficios del corte clavicut destacan su enorme versatilidad para peinarlo liso o con ondas, su capacidad para estilizar visualmente el cuello y afinar el rostro, y el poco mantenimiento que requiere para lucir siempre prolijo y con cuerpo.

Las mejores versiones del corte clavicut

Por todas estas cualidades, el corte clavicut se vuelve un aliado ideal para mujeres mayores de 50 años, etapa en la que el cabello suele perder algo de densidad y brillo natural. Diversas reseñas remarcan que, al incorporar capas estratégicas, este corte aporta volumen inmediato, suaviza las facciones y crea un efecto visual que disimula las puntas abiertas mientras le devuelve luminosidad y dinamismo al color.

Es por eso que, a continuación, te presentamos 3 versiones del corte clavicut capeado que son perfectas para lograr ese efecto rejuvenecedor:

Clavicut con capas largas y desfilado frontal

Este estilo mantiene el largo base a la altura de la clavícula pero incorpora capas muy suaves desde la mitad de la melena hacia abajo, acompañadas de un desfilado delantero que enmarca el rostro desde el pómulo. Al descargar el peso de las puntas de forma gradual, evita que el cabello se vea seco o abierto en los extremos. Además, el movimiento frontal permite que los reflejos, mechas balayage o canas integradas capten mejor la luz, iluminando la mirada y suavizando las líneas de expresión.

Clavicut desestructurado o “Shaggy” suave

Pensado especialmente para cabellos con ondas naturales o que buscan mayor cuerpo en la zona superior, este corte trabaja capas desconectadas y sutiles en la coronilla y los laterales, terminando con puntas texturizadas a navaja o tijera de entresacar. Esta técnica elimina visualmente el aspecto quebradizo de las puntas dañadas y aporta un aire juvenil y desenfadado. En cuanto al color, la superposición de capas genera contraste y profundidad, haciendo que los tonos castaños, rubios o cobrizos luzcan mucho más vibrantes y multidimensionales.

Clavicut asimétrico con capas invisibles