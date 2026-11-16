Skip to main content
/Azteca Uno/Estilo de vida/Nota

5 stickers de K-pop Demon Hunters para enviar por Whatsapp

Haz que tus chats de WhatsApp destaquen con estos 5 stickers de K-Pop Demon Hunters.

2 minutos lectura
Escrito por: Julieta García | Marktube

El universo del K-pop y la estética oscura de los cazadores de demonios se unen en una propuesta visual tan arrolladora como original. Esta tendencia fusiona la energía vibrante de los escenarios coreanos con detalles místicos y audaces, creando un estilo perfecto para quienes buscan destacar y personalizar su día a día.

Para llevar esta atmósfera única directamente a tus conversaciones, hemos preparado una selección exclusiva pensada para tus aplicaciones de mensajería. Descubre cómo transformar tus chats con estos originales elementos gráficos que combinan actitud, música y mucha personalidad en cada mensaje.

¿De qué trata K-pop Demon Hunters?

K-Pop: Demon Hunters es una película animada de acción y música producida por Sony Pictures Animation para Netflix. La historia sigue a Huntr/x, una exitosa banda femenina de K-pop integrada por Rumi, Mira y Zoey. Fuera de los escenarios, ellas llevan una doble vida secreta como poderosas cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fanáticos de amenazas sobrenaturales. Su mayor reto surge al enfrentarse a los Saja Boys, una carismática y popular banda masculina rival cuyos miembros son, en realidad, demonios encubiertos. La trama mezcla coreografías vibrantes, cultura pop, mitología coreana y el valor de la amistad.

K-Pop Demon Hunters se rumorea trilogía, series y live action tras su éxito
K-Pop Demon Hunters (Crédito: Netflix)

¿Cuáles son los mejores stickers de WhatsApp de K-pop Demon Hunters?

Para darle un toque único a tus chats de WhatsApp, podés descargar paquetes de KPop Demon Hunters o crear los tuyos usando estas 5 ideas de stickers:

Crea tus propios stickers de WhatsApp de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters con estas plantillas.
K-pop Demon Hunters (Netflix)
  • Rumi en pose de batalla. Es la reacción ideal para mostrar determinación cuando estás listo para enfrentar un día difícil o un nuevo desafío.
  • Mira con expresión tierna. Funciona perfecto para mandar saludos afectuosos, pedir un favor con amabilidad o agradecer un gesto en tus grupos.
  • Zoey con actitud confiada. Resulta muy útil para celebrar un logro personal, presumir una buena noticia o responder con mucha seguridad.
  • Grupal de los Saja Boys. Sirve como respuesta rápida y con estilo cuando alguien menciona música, conciertos o planes de salida con amigos.
  • Mascota tigre azul en versión chibi. Aporta una cuota de humor y ternura para suavizar cualquier conversación o reaccionar de forma divertida.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca UNO en Google News!

Noticias relacionadas

CONTENIDO RECIENTE