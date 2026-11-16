3 ideas para armar cajitas sorpresa de cumpleaños con cartulina y diseños de Vegeta

A décadas de su estreno, Dragon Ball se mantiene como una de las franquicias más influyentes y vigentes de la cultura popular a nivel mundial. Fue creada por Akira Toriyama y con el paso de los años ha logrado trascender generaciones, conquistando tanto a quienes crecieron siguiendo las primeras aventuras de Gokú como a las nuevas audiencias.

En la actualidad, la serie conserva una popularidad intacta que la convierte en una temática infalible para todo tipo de celebraciones. Además, es fuente de inspiración para una gran cantidad de proyectos de manualidades e ideas DIY.

Manualidades en casa

El universo de Dragon Ball y el carisma de sus protagonistas han servido de fuente inagotable de inspiración para el mundo del diseño y las manualidades. Entre todos los guerreros, Vegeta ocupa un lugar privilegiado entre los fanáticos, motivando la creación de innumerables proyectos creativos hechos a mano.

La estética inconfundible de Vegeta, marcada por su armadura de combate, su cabello en punta y sus distintas transformaciones, permite adaptar su imagen fácilmente a artículos de papelería y decoración personalizada para fiestas infantiles o temáticas. Por lo tanto, las manualidades en casa inspiradas en este personaje se encuentran entre las más buscadas.

¿Cómo hacer cajitas sorpresa de Vegeta?

Ya sea por entretenimiento, para decorar una habitación o paras hacer una colección personalizada, las manualidades inspiradas en Dragon Ball no dejan de sumar adeptos. En este marco, hoy queremos presentarte 3 ideas prácticas de manualidades para confeccionar cajitas sorpresa de cumpleaños utilizando cartulina y diseños inspirados en Vegeta: