Despídete de los adornos de siempre: estas son las mejores ideas una Navidad con mucho estilo

La Navidad es un momento muy especial por lo que la mayoría busca la decoración también lo sea y se pueda sentir acogedora. Para esta ocasión se deja de lado la pregunta de cuántos adornos voy a colocar por aquella que nos permite darle un significado.

Es por esto que te vamos a recomendar las mejores ideas para que puedas llevar a cabo y darle una nueva decoración a tu Navidad. Deja de lado lo antiguo y opta por aquellos que tienen significado.

¿Cómo decorar tu Navidad este año?

Luces

Vamos a comenzar con las luces que son una gran estrategia. Lo que debes hacer es colocar una guirnalda sobre el aparador o en unas ramas para darle otro toque. También puedes elegir una guirnalda LED con luz cálida, fija y regulable, dejando de lado los parpadeos de colores o letreros luminosos.

Los candelabros son una gran opción para agruparlos en distintas alturas y colocarlos en una bandeja en el centro de la mesa. Si prefieres las velas recurre a las opciones LED que son menos peligrosas.

Navidad Estas combinaciones son cálidas. (Pinterest/Pinterest)

Árbol

En cuanto al árbol pues debes pensar en la mejor alternativa para tus espacios. Muchas veces es suficiente con un pequeño árbol de papel sobre una cómoda. Los colores más usados son tonos crema, marrón o verde apagado. Los combinaría en dos o tres tamaños, sin añadir muchos objetos alrededor.

Otra de las opciones es optar por las ramas desnudas colocadas en un jarrón alto y estables que puedes decorar con un hilo de luces cálidas. Ten en cuenta que entre más interesantes sean las ramas menos elementos vas a colocar.

Para quienes no tienen espacio existen el árbol de pared hecho con listones de madera o alambre.

Navidad Estas ramas se ven hermosas. (Pinterest /Pinterest)

Accesorios

Para renovar la Navidad puedes optar los detalles realizados con eucalipto, olivo, piñas secas, castañas y madera. Puedes repetirlos en distintas composiciones, pero siempre en proporciones equilibradas.

Los mismos pueden ser ubicados en la entrada en un jarrón, en el centro de mesa o en algunos rincones de la casa, pero que no quede muy recargado.