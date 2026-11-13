Cómo hacer esferas luminosas de Bluey y Bingo

Crear adornos temáticos en casa es una excelente manera de darle un toque original y cálido a cualquier celebración o espacio infantil. Las esferas luminosas inspiradas en Bluey y Bingo combinan la ternura de estos personajes con una iluminación sutil, convirtiéndose en el detalle ideal tanto para decorar cumpleaños como para sumar magia a la habitación de los más chicos o al árbol de Navidad.

Con materiales muy accesibles y un procedimiento seguro sin cables ni calor, podés armar estas piezas artesanales en pocos minutos. A continuación, te compartimos todo lo que necesitás y el paso a paso detallado para diseñar tus propias esferas brillantes y sorprender a todos con un resultado súper vistoso.

¿Cómo hacer esferas de Bluey y Bingo?

Para crear esferas luminosas de Bluey y Bingo de forma segura y vistosa, utiliza bolas acrílicas transparentes rellenables de entre 8 y 10 centímetros y tiras de micro luces LED a pila. Primero, introduce la guirnalda luminosa dentro de una mitad de la esfera junto con un poco de algodón estirado, nieve falsa o celofán iridiscente para difuminar el brillo y disimular la caja de baterías cerca de la tapa superior. Luego, cierra ambas mitades a presión cuidando de no atrapar los cables.

Bluey (BlueyTV /Canva )

El siguiente paso consiste en recortar las facciones en goma eva o cartulina: tonos celeste, azul marino, crema y negro para Bluey; y naranja, durazno, crema y marrón para Bingo. Arma las orejas superponiendo triángulos, recorta un óvalo crema para el hocico, una nariz triangular y dibuja una sonrisa con marcador negro.

Finalmente, fija las orejas a los costados del gancho superior con silicón y pega los ojos, el hocico y las cejas al frente. Puedes sumar manchas de color en los laterales, añadir una cinta para colgar y, si prefieres que toda la pieza brille del tono del personaje, pintar previamente el interior con laca vitral diluida.

Bluey (BlueyTV /Canva)

¿Qué valores transmite la serie infantil Bluey?

Bluey transmite valores esenciales como la crianza respetuosa, la empatía y el aprendizaje a través del juego en la vida cotidiana. Mediante las aventuras de esta familia, la serie promueve el trabajo en equipo, la gestión emocional saludable y la resolución pacífica de conflictos, validando los sentimientos de niños y adultos por igual. Asimismo, fomenta la imaginación, la paciencia, la inclusión y la resiliencia, demostrando que la escucha activa, el humor y el tiempo de calidad fortalecen los vínculos afectivos y convierten cada error en una oportunidad para crecer juntos.