3 ideas para hacer esferas de Stitch para Navidad

Stitch es uno de los personajes más queridos y tierno de Disney por lo que es una buena opción para que puedas decorar tu árbol de Navidad. Podrás hacer esferas increíbles para tu decoración.

Para llevar a cabo estas ideas deberás utilizar bolas de telgopor (unicel), esferas transparentes rellenas o diseños planos de goma eva (foamy). Son ideas muy fáciles y económicas para llevar a cabo.

¿Cómo hacer esferas de Stitch?

Esfera transparente con nieve y luces (Efecto 3D)

Esta es una gran idea que puedes llevar a cabo para iluminar el interior y brinda mucha profundidad. Para ello necesitarás una esfera acrílica o plástica transparente que se abra por la mitad, papel grueso (tipo opalina), nieve artificial, copos decorativos y una tira corta de luces LED a pila.

Tienes que imprimir y recortar una figura de Stitch que tenga un gorro navideño y lo vas a pegar en el centro interno de una de las mitades para obtener un efecto tridimensional.

Luego tendrás que hacer un pequeño orificio en la parte superior para poder colocar las luces LED. También deberás rellenar con nieve artificial antes de cerrar la esfera y decora el extremo con un moño navideño.

Fofuesfera con bola de telgopor (unicel) y goma eva

Otra opción es para obtener un acabado prolijo y resistente. Vas a tomar una esfera de telgopor (número 6, 7 u 8) y fórrala en dos mitades con goma eva azul rey previamente calentada con plancha para darle forma curva. Cubre la unión central con una tira fina del mismo color.

Luego recorta y pega las piezas de los ojos en negro y celeste. Las nariz debe ir con azul oscuro y las orejas combinando tonos azul y lila en los laterales. Por último, con pintura acrílica vas a realizar los detalles de la sonrisa y le colocas un gorro de Santa Claus.

Esfera de goma eva en capas (Estilo acordeón)

Por último, tenemos esta gran idea que se realiza con recortes planos. Para ello tienes que recortar diez círculos de goma eva de unos 5 cm de diámetro (cinco en azul rey y cinco en azul cielo) y dóblalos por la mitad.

Los vas a pegar doblados uno sobre otro alternando los tonos azules hasta que unas los extremos y formar una esfera abierta en abanico. Por último, pegarás las orejas a los costados, pon un cilindro pequeños arriba para sujetar el hilo colgante y decora con brillantina si deseas mayor brillo.