4 diseños de uñas con estampado animal para lucir única

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños y tendencias que se van instalando constantemente. Uno de los estilos que se impone en esta temporada es el estampado animal que te hará lucir de la mejor manera.

Para estos diseños se tienen en cuenta los estampados de diferentes animales que lo convierten en estilos increíbles para utilizar en cualquier momento. Ahora elige el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los mejores diseños de estampado animal?

Manicura francesa con leopardo

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero en este caso se reemplaza el trazo blanco en el borde de la uña por un estampado mítico: el de leopardo. Así vas a poder lucir un estilo de una manera más discreta y elegante. Se cuida la propia base de la uña y aplicar un top coat para protegerla.

Carey

Llegamos a uno de los diseños más requeridos de la temporada que está inspirado en las tortugas. En esto se reproduce las manchas irregulares características de este acabado, con zonas más claras y otras oscuras que aportan profundidad al diseño. Se recomienda en uñas cortas y con brillo.

Uñas cervatillo

En tus uñas puedes llevar la tendencia bambi que mezcla marrones, lunares y animal print en un diseño suave, original y sorprendentemente fácil de adaptar. Lo importante es colocar una base degradada en marrones y crema sobre la que se dibujan motitas blancas irregulares que imitan el pelaje de un cervatillo.

‘Cow nails’

Por último, tenemos este diseño con estampado de vaca que ofrece una gran personalidad. El secreto es su combinación de manchas negras sobre fondo blanco que aportan un toque salvaje sin resultar excesivo. Combínalo alternando uñas completamente esmaltadas con otras en las que el diseño se limite a la punta.