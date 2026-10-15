4 plantillas de stickers descargables de Baby Zoey de Kpop Demons Hunters para decorar la funda de tu celular

La funda de tu celular puede ser el espacio perfecto para poder llevar tu pasión por las guerras del Kpop, al siguiente nivel con estas 4 ideas de plantillas de sticker de Baby Zoey, inspirada en el universo de KPop Demon Hunters. Ya sea que optes por diseños con poses divertidas, estéticas kawaii, estrellas y corazones o todo el glamour que ofrece el universo de las guerras del Kpop,estas 4 ideas pueden ser perfectas para cualquier fan.

4 ideas de plantillas de stickers inspiradas en Baby Zoey de KPop Demon Hunters

Plantilla de stickers de Baby Zoey estilo kawaii

Esta es una versión pensada para quienes buscan una estética más kawaii sin perder el glamour que el universo de las idols ofrece. Opta por stickers con grandes mejillas, destellos de colores, corazones y poses dulces y adorables para decorar la funda de tu celular.

Plantilla de stickers de Baby Zoey con caritas y expresiones

Esta es una colección pensada para enfocar a Baby Zoey en distintas expresiones, que van desde una sonrisa enorme hasta una mirada de incredulidad, lo que las convierte en una opción perfecta para demostrar tu estado de ánimo desde la funda de tu celular.

Plantilla de stickers de Baby Zoey entre estrellas

Este es un diseño enfocado en los destellos, las estrellas y colores claros que portarán un toque brillante a la funda de tu celular. Esta opción enfocada en Baby Zoey puede ser ideal para combinar con los últimos meses del año.

Plantilla de stickers de Baby Zoey estilo mini estrella del Kpop

Para esta plantilla de stickers se optó por llevar a Baby Zoey a un nuevo nivel dentro del universo del kPop. Esta idea está pensada para agregar destellos y brillo a la funda de tu celular con todo el poder y la fuerza que la guerrera del KPop ofrece.

Si quieres llevar en la funda de tu celular todo el poder y la fuerza de Zoey de Kpop Demons Hunters, estas cuatro ideas de stickers inspiradas en su versión baby pueden ser perfectas para darle ese toque especial al dispositivo que te acompaña día con día.