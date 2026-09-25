5 plantillas de Zoey de las Guerreras Kpop para imprimir y colorear

Zoey es una de las Guerreras K-Pop favoritas por lo que los niños quieren tenerla por todas partes. En esta ocasión te vamos a contar sobre las 5 plantillas de este personaje para imprimir y colorear.

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Las plantillas en cuestión se pueden descargar e imprimir totalmente gratis para que los más chicos coloreen en casa. Así podrás mantenerlos entretenido y ellos podrán dejar volar su imaginación.

¿Cuáles son las plantillas de Zoey?

Zoey con su gorro característico

Esta es una de las plantillas más buscadas en plataformas como El Secreto de Rumi. Allí podrás ver a Zoey con su clásico gorro y el traje de guerrera de HUNTRIX. Puedes emplear tonos azules, morados y colores metálicos para colorear sus accesorios de combate.

Zoey en versión Chibi / Kawaii

Luego tenemos esta opción más tierna ya que puedes encontrarla con proporciones pequeñas y ojos grandes. Encuéntralas en sitios como MagiColoriage y tutoriales de TikTok que ofrecen estas plantillas que son más sencillas y rápidas de pintar, ideales para los más chicos.

Esta es una gran plantilla.|Pinterest

Zoey comiendo Ramen

Esta es una divertida plantilla que muestra el lado más relajado y cotidiano del personaje comiendo su tradicional ramen. Es una alternativa original que sale de las poses de batalla tradicionales del grupo.

Zoey junto a Rumi y Mira (Equipo HUNTR/X)

En este caso puedes obtener a todo el grupo de cazadoras ya que hay láminas grupales listas para que las imprimas en tamaño A4. Aquí encontrarás a Zoey junto a sus compañeras de banda.

Te divertirás coloreando a estos personajes.|Pinterest

Cuadernillo completo en PDF (Imágenes Educativas)

Por último, tenemos esta idea en la que tienes que descargar un archivo listo para usar. Puedes acceder al sitio Imágenes Educativas donde hay PDF imprimibles gratuitos de las Guerreras K-Pop.

Un tips para tener en cuenta es que para respetar el diseño de Zoey, tienes que usar dos tonos de azul índigo para su cabello, tonos durazno para su piel y verde militar con agua marina para su ropa.