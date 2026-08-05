Manualidades de Guerras K-pop: 3 ideas creativas para regalar a tus amigos fans

Todos tenemos en algún rincón del hogar papeles, cartones y materiales que no utilizamos y que nos pueden servir para darle rienda suelta a nuestra imaginación y crear. Esto es lo que proponen en la actualidad las manualidades que ya han dejado de ser una práctica exclusiva del ámbito escolar.

Las manualidades se presentan en la actualidad como una propuesta apuntada a la relajación, en un mundo caracterizado por las extensas rutinas laborales y un aturdimiento por la masividad de información. Por lo tanto, estamos ante una práctica que no solo nos aleja del estrés sino que sirve para que aprendamos a crear en la comodidad del hogar y, por qué no, junto a nuestros seres queridos.

Manualidades de Guerras K-pop

En cuanto a las ideas, estas pueden hallarse en redes sociales y plataformas digitales dedicadas a las manualidades. De todos modos, en esta oportunidad te presentamos 3 iniciativas que te permitirán crear regalos creativos para los fans de la saga Guerras K-pop:

Mini "Lightstick" llavero DIY

Materiales: Esferas de acrílico o plástico transparentes pequeñas, un tirador de plástico/madera (o el cuerpo de un bolígrafo usado), mini luces LED a pila, silicona caliente, pintura acrílica y pegatinas del grupo favorito.

Paso a paso



Personaliza la esfera por dentro colocando brillos, estrellas o recortables del logo del grupo (como el logotipo de BTS, Stray Kids, BLACKPINK, TWICE, etc.). Pega la esfera a la base usando silicona caliente e inserta la mini luz LED dentro de la base o la esfera para que ilumine. Pinta el mango con los colores oficiales del grupo y añade una argolla para llavero en la parte inferior.

Regalos creativos al estilo Guerras K-pop

Si la propuesta anterior te gustó, las siguientes dos manualidades sobre las Guerras K-pop te harán amar esta práctica. Es que el nivel de creatividad se va agigantando a medida que nos sumergimos en este mundo que entretiene y revoluciona nuestra imaginación:

Photocard holders personalizados en arcilla seca o resina

Materiales: Arcilla de secado al aire (o marcos de plástico duro tipo toploaders), pinturas acrílicas, abalorios/gemas adhesivas, barniz transparente y la photocard favorita del fan (o una réplica impresa de alta calidad).

Paso a paso



Si usas arcilla, moldea un marco alrededor de las dimensiones de una photocard estándar (8.5 x 5.5 cm) dejando la ranura superior libre. Agrega detalles en relieve alrededor del marco: flores, corazones, alas o elementos temáticos del álbum más reciente del grupo. Deja secar, pinta con colores pastel o neón según el concepto de la banda, aplica el barniz y añade la foto.

Album frame o cuadro 3D temático

Materiales: Un marco con profundidad (tipo box frame o marco sombra), papel fotográfico, cinta de montaje con espuma (efecto 3D), pegatinas de letras y elementos decorativos (cintas, cuentas, flores secas).

Paso a paso

