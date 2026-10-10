Los Saja Boys, que son los rivales en la película K-Pop Demon Hunters, son una agrupación que destaca por su música pegajosa y su paleta de colores y se ha convertido en la favorita para decoración de habitaciones, incluyendo imágenes de edredones y ropa de cama.

Si eres un auténtico seguidor de su música y quieres transformar tu recámara en un escenario digno de un idol del K-Pop, tu cama es el punto de partida perfecto.

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Los 5 edredones de los Saja Boys para personalizar tu cama

El edredón reversible oficial "Huntrix vs. Saja Boys"

Muchas marcas ofrecen edredones reversibles de microfibra de doble vista. Por un lado, muestran el arte completo a color de Jinu y los Saja Boys sobre un fondo azul agua o violeta oscuro; mientras que al reverso presentan tramas minimalistas de logotipos, lo que te permite cambiar el look de tu cama en segundos.

Estilo chibi y tierno de la boy band

Existen sábanas y edredones estampados con las versiones de caricatura miniatura de los personajes. Este set de cama suele venir acompañado de fundas para almohadas a juego con pequeños detalles de sus mascotas y accesorios musicales, suavizando la oscuridad del concepto original con colores pastel oscuros.

Personaliza tu edredón con tu imagen favorita de los Saja Boys|Pinterest

Edredón personalizado

Puedes recurrir a opciones de impresión digital directa en tela de poliéster y seleccionar tu imagen favorita del grupo para crear tu propio edredón si no encuentras en tiendas tradicionales un diseño que te guste.

Cobertor afelpado "Sona Pop" para el invierno

Inspirado directamente en el éxito musical, es un diseño que imita los contrastes visuales del video de la canción con tonos morados intensos, negros y rosas neón. Estos cobertores, tipo flanel afelpado o tela Serenity, tienen una textura ultrasuave y acolchada que los hace perfectos para las noches frías.

Edredón Villain-Chic minimalista

Para una decoración más madura e inspirada en el aura elegante de la banda, puedes combinar un edredón liso en color negro, gris o morado profundo y encima agregar una manta ligera o cojines decorativos de los Saja Boys para un balance estético más sofisticado