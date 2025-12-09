Exatlón México | Zona de Peligro | 12 hombres enfrentan el examen más duro y uno caerá directo a la eliminación
La Zona de Peligro de esta semana llega con una prueba individual decisiva: Solo uno de los 12 hombres caerá directo a la eliminación y podría cambiar toda la estrategia.
La semana 11 de Exatlón México se enciende con un examen individual donde los 12 hombres del reality saltan a la pista para evitar convertirse en el primer condenado a la eliminación, una prueba de precisión y resistencia que definirá no solo al perdedor del día, sino también quién empezará la semana desde el fondo.