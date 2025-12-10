Exatlón México | Programa Completo | El programa completo que sacudió la semana y encendió la rivalidad roja vs azul

El programa completo de Exatlón México reúne cada momento clave que ha sacudido la competencia en los últimos días: desde la pelea por las medallas individuales, la euforia de los azules tras recuperar su racha, la celebración roja en una final femenina dominante, y la tensión extrema en La Batalla Colosal que define quién vivirá la próxima excursión fuera del campamento.