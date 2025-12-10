inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Programa Completo | El programa completo que sacudió la semana y encendió la rivalidad roja vs azul

Un programa cargado de emociones, sorpresas y decisiones que marcarán el rumbo final de Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

El programa completo de Exatlón México reúne cada momento clave que ha sacudido la competencia en los últimos días: desde la pelea por las medallas individuales, la euforia de los azules tras recuperar su racha, la celebración roja en una final femenina dominante, y la tensión extrema en La Batalla Colosal que define quién vivirá la próxima excursión fuera del campamento.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026