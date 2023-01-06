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FOTOS | Resumen por La Ventaja y Supervivencia Exatlón 6 enero 2023.

Los equipos lo dan todo para obtener el triunfo en el juego por La Ventaja del Exatlón y aprovecharla en la primera batalla por La Supervivencia.

Por: Redacción Azteca UNO

Arranca la competencia por la Ventaja.
Rojos y Azules desean obtener La Ventaja de Exatlón.
Famosos están hartos de las derrotas consecutivas.
Inicia la trepidante competencia por La Ventaja de Exatlón.
Liliana da su mejor esfuerzo en el tiro.
Yamileth se aferra a conseguir la victoria para Famosos.
Circuito Dorado a máxima velocidad.
En línea de tiro Dana desea conseguir el punto para su equipo.
Esfuerzo colosal de las atletas.
Famosos consiguen sumar puntos a su marcador.
Fogel y Josué desean La Ventaja pero solo un equipo la conseguirá.
La puntería es indispensable para conseguir un punto en el marcador final.
Máxima concentración en el Circuito Dorado.
Josué no se daba por vencido.
Contendientes consiguieron La Ventaja de Exatlón.
La máxima autoridad del Exatlón da inicio a la serie por La Supervivencia.
Famosos pierden La Ventaja pero lo entregarán todo para ganar.
Contendientes motivados para ganar la primera Supervivencia.
Todos desean ganar La Supervivencia.
Famosos toman la delantera en el marcador.
Emocionante competencia por La Supervivencia.
Red Dragon sale con todo para conseguir un punto para su equipo.
A Fogel se le da el tiro con disco.
Liliana se concentró en recorrer el trepidante circuito.
Reñida competencia en la zona de tiro.
Estephanie lo entregó todo en el Circuito Del Fin Del Mundo.
Máxima concentración de Dana.
Rojos no quieren perder la primera Supervivencia.
Emocionante narración de la máxima autoridad del Exatlón.
¡Los azules celebran y ganan el primer enfrentamiento por La Supervivencia!.
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Arranca la competencia por la Ventaja.
Rojos y Azules desean obtener La Ventaja de Exatlón.
Famosos están hartos de las derrotas consecutivas.
Inicia la trepidante competencia por La Ventaja de Exatlón.
Liliana da su mejor esfuerzo en el tiro.
Yamileth se aferra a conseguir la victoria para Famosos.
Circuito Dorado a máxima velocidad.
En línea de tiro Dana desea conseguir el punto para su equipo.
Esfuerzo colosal de las atletas.
Famosos consiguen sumar puntos a su marcador.
Fogel y Josué desean La Ventaja pero solo un equipo la conseguirá.
La puntería es indispensable para conseguir un punto en el marcador final.
Máxima concentración en el Circuito Dorado.
Josué no se daba por vencido.
Contendientes consiguieron La Ventaja de Exatlón.
La máxima autoridad del Exatlón da inicio a la serie por La Supervivencia.
Famosos pierden La Ventaja pero lo entregarán todo para ganar.
Contendientes motivados para ganar la primera Supervivencia.
Todos desean ganar La Supervivencia.
Famosos toman la delantera en el marcador.
Emocionante competencia por La Supervivencia.
Red Dragon sale con todo para conseguir un punto para su equipo.
A Fogel se le da el tiro con disco.
Liliana se concentró en recorrer el trepidante circuito.
Reñida competencia en la zona de tiro.
Estephanie lo entregó todo en el Circuito Del Fin Del Mundo.
Máxima concentración de Dana.
Rojos no quieren perder la primera Supervivencia.
Emocionante narración de la máxima autoridad del Exatlón.
¡Los azules celebran y ganan el primer enfrentamiento por La Supervivencia!.
Arranca la competencia por la Ventaja.
Rojos y Azules desean obtener La Ventaja de Exatlón.
Famosos están hartos de las derrotas consecutivas.
Inicia la trepidante competencia por La Ventaja de Exatlón.
Liliana da su mejor esfuerzo en el tiro.
Yamileth se aferra a conseguir la victoria para Famosos.
Circuito Dorado a máxima velocidad.
En línea de tiro Dana desea conseguir el punto para su equipo.
Esfuerzo colosal de las atletas.
Famosos consiguen sumar puntos a su marcador.
Fogel y Josué desean La Ventaja pero solo un equipo la conseguirá.
La puntería es indispensable para conseguir un punto en el marcador final.
Máxima concentración en el Circuito Dorado.
Josué no se daba por vencido.
Contendientes consiguieron La Ventaja de Exatlón.
La máxima autoridad del Exatlón da inicio a la serie por La Supervivencia.
Famosos pierden La Ventaja pero lo entregarán todo para ganar.
Contendientes motivados para ganar la primera Supervivencia.
Todos desean ganar La Supervivencia.
Famosos toman la delantera en el marcador.
Emocionante competencia por La Supervivencia.
Red Dragon sale con todo para conseguir un punto para su equipo.
A Fogel se le da el tiro con disco.
Liliana se concentró en recorrer el trepidante circuito.
Reñida competencia en la zona de tiro.
Estephanie lo entregó todo en el Circuito Del Fin Del Mundo.
Máxima concentración de Dana.
Rojos no quieren perder la primera Supervivencia.
Emocionante narración de la máxima autoridad del Exatlón.
¡Los azules celebran y ganan el primer enfrentamiento por La Supervivencia!.

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