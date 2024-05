Hay muchas cuestiones a considerar en lo referido a la felicidad y bienestar de una persona. Desde esa premisa es mejor ir considerar algunas situaciones que es justo tener en cuenta y para ello vamos a comentarte sobre cuáles son las zonas más sensibles de la mujer en la intimidad.

Comencemos expresando que este aspecto aporta unos cuántos beneficios al bienestar tanto individual como grupal si consideramos con esto hay una buena inversión para lo que son las relaciones de pareja. Es verdad que todos los vínculos tienen sus características distintivas como también es verdad que hay puntos en común completamente inevitables. Desde ahí que las cosas pasan a tener un matiz un poco más racional como también normal así que vamos a esa premisa.

Isabel quiere proteger a su hija Nancy del acoso de Jesús, su exnovio [VIDEO] Jesús se volvió un acosador con su novia y la presionó para que tuvieran relaciones, pero ella no cedió ante sus chantajes y él no deja de molestarla.

¿Cuáles son las zonas más sensibles de la mujer en la intimidad?

Para empezar digamos algo por lo cuál vale la pena tener esta información: hay estudios muchos que demuestran que la intimidad mejora el sistema inmune y la razón radica en que aumenta la producción de anticuerpos y claro, mejora considerablemente el estado de ánimo pues se liberan endorfinas y oxitocina que terminan de generar sensaciones relacionables con el placer y el bienestar.

Dicho lo anterior, la realidad es que las zonas sensibles de la mujer no se limitan a los órganos sexuales. Un ejemplo radica en las orejas, espacio que es muy sensible al tacto debido a la gran cantidad de receptores sensoriales. Desde ahí que al acariciar este lugar puedes terminar de generar excitación en muchas personas. Los labios son otro ejemplo y el por qué se sostiene en que son una de las zonas más sensibles como de las más expuestas y que se encuentran repletas de terminaciones nerviosas ubicadas muy cerca de la superficie de la piel.

El cuello es otro ejemplo. Esta es una zona sensible en la intimidad es la preferida de mucha gente debido a que en ese lugar se desatan sensaciones muy satisfactorias. Y para ir cerrando vamos con dos y la primera de ellas son los pechos. La verdad es que una parte del cuerpo muy delicada por lo que se recomienda ir poco a poco y si a la mujer le gusta en definitiva es mejor que ella te vaya guiando como para que termines de entender si es de su agrado o no. Y finalmente, mencionemos a los muslos internos, zona que se reconoce por ser un espacio muy placentero y también muy sensible para la intimidad.