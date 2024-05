El desgarrador mensaje de Ana Gabriel después de que su salud empeorara

La salud de la cantante mexicana, Ana Gabriel, se ha visto comprometida en los últimos días, tanto así que tuvo que suspender parte de su gira por Sudamérica.

Hace algunos días, la intérprete de temas como “Simplemente Amigos”, “No Te Hago Falta”, “Quién Como Tú”, “Tú Lo Decidiste”, “Es Demasiado Tarde”, “Ay Amor”, “Mi Talismán”, entre muchas otras, se iba a presentar en Chile cuando se enfermó de influenza.

¿Cómo se encuentra Ana Gabriel? María Guadalupe Araujo Young, nombre real de la cantante, explicó que enfrentó complicaciones y la influenza se convirtió en neumonía, una infección que afecta a uno o ambos pulmones.

Debido a los problemas de salud que ha presentado Ana Gabriel, la cantante tuvo que suspender algunas de sus fechas en Santiago, Asunción y Paraguay. “Amigos de Santiago de Chile y Paraguay, quiero informarlos que la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos”, compartió la cantante en sus redes sociales.

¿La salud de Ana Gabriel se deterioró?

Ana Gabriel relató que su salud se deterioró todavía más porque no siguió al pie de la letra las indicaciones de sus médicos.

“Quizá me sentí valiente y no hice caso a las indicaciones médicas, pero bueno, aquí estoy, aun así con todo y mi pesar, comunicarles lo que está sucediendo (…) Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano, pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, agregó la cantante.

¿Para cuándo reprogramó sus conciertos?

Ana Gabriel agregó que cambiaría las fechas de sus conciertos en Santiago de Chile. El concierto del 20 de mayo se reprogramará para el 7 de junio, mientras que el de Asunción, Paraguay, será el 11 de julio

“Con pesar les comunico que la fecha de mañana, Movistar Arena, se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el 11 de junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde”, publicó en Instagram. “Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”.