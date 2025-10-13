Exatlón México | Avance 10|Estrategia, tensión y fuego cruzado: El Equipo Azul busca debilitar al Equipo Rojo
El ambiente en Exatlón México se calienta: El Equipo Azul apuestan por la estrategia, El Equipo Rojo enfrentan incomodidades y la presión podría llevar a más de uno al borde de la eliminación.
Las estrategias comienzan a definirse con claridad y El Equipo Azul ha dejado ver su nueva táctica: aumentar la incomodidad del Equipo Rojos para desgastarlos física y mentalmente. “Mientras más incómodos estén los Rojos, mejor para nosotros”, se escucha entre los integrantes del equipo celeste, que han decidido ir con todo por cada punto y aprovechar cualquier debilidad del rival.
Galerías y Notas Azteca UNO