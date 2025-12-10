Exatlón México | Batalla Colosal | El equipo ganador de Exatlón México podría vivir la excursión más espectacular de la temporada
Una nueva Batalla Colosal pone en juego más que puntos: la posibilidad de que el equipo ganador disfrute una experiencia original y exclusiva fuera del mundo de Exatlón México.
La Batalla Colosal de Exatlón México se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la semana, especialmente ahora que Antonio Rosique confirmó que el equipo ganador podría asegurar una excursión especial fuera de las instalaciones, una tradición que ya se ha vuelto costumbre dentro del programa.