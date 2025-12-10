Exatlón México | Batalla por la Medalla | 12 mujeres van por la Medalla y solo una avanzará a la gran final ¿Quién domina la pista hoy?

La Batalla por la Medalla femenil en Exatlón México reúne a 12 atletas en una competencia decisiva donde solo una podrá avanzar a la gran final y obtener la medalla individual, un beneficio no transferible que podría cambiar por completo su destino en la semana 11. Natali recalca la importancia del premio al asegurar que “son vitales”, mientras Paulette advierte que ofrecerá una de sus mejores actuaciones para quedarse con la medalla.