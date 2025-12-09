Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | ¿Quién se lleva los premios? El Duelo de los Enigmas pone a rojos y azules frente a recompensas únicas
Los enigmas regresan y con ellos la disputa por premios especiales que solo un equipo podrá disfrutar. ¿Quién descifrará la suerte esta vez?
El Duelo de los Enigmas volvió a encender la arena de Exatlón México con tres interrogantes y una sola oportunidad para reclamar los premios diseñados especialmente para creadores de contenido, un anuncio que desató la ambición en ambos equipos, pues rojos y azules saben que solo uno de ellos podrá disfrutar de recompensas únicas que podrían cambiar el ánimo en la semana.