Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | ¿Quién se lleva los premios? El Duelo de los Enigmas pone a rojos y azules frente a recompensas únicas

El Duelo de los Enigmas volvió a encender la arena de Exatlón México con tres interrogantes y una sola oportunidad para reclamar los premios diseñados especialmente para creadores de contenido, un anuncio que desató la ambición en ambos equipos, pues rojos y azules saben que solo uno de ellos podrá disfrutar de recompensas únicas que podrían cambiar el ánimo en la semana.