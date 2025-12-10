“¡Por fin entrenando!” Mati sorprende en Exatlón y Paulette revela lo que nadie esperaba ¿Miedo o estrategia?

El nuevo episodio de Exatlón México dejó un momento que ya está explotando en redes: Mati Álvarez, la máxima ganadora del reality y conocida por su estilo relajado al no entrenar con regularidad, sorprendió al equipo al dedicar una sesión completa de preparación física. Mientras tanto, Paulette se encargó de narrar la escena con humor y asombro, reconociendo que ver a Mati entrenar es casi un “evento histórico” dentro del campamento.