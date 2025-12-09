Exatlón México | Sin filtros: Mono confiesa quién no se baña, quién le cae mal y quiénes son las más hermosas

En una charla que rápidamente se volvió viral dentro del universo de Exatlón México, Mono fue entrevistado por Benyamin y Karol, quienes lograron sacarle confesiones tan inesperadas como divertidas.

Con su característico sarcasmo, “Mono” aseguró que su nuevo corte de cabello le da vibra de ganador, pero el verdadero momento del día llegó cuando confesó que “todos los hombres del equipo azul me caen mal”, aunque afirmo que Leo “no le cae nada bien”. No obstante, la declaración que encendió las redes fue otra: afirmó que Alejandro “no se baña”, rematando con un cumplido para las mujeres al decir que “todas son hermosas”.