Exatlón México | José cae ante Humberto y queda instalado en el duelo de eliminación: Así fue la carrera clave

La tensión se disparó en Exatlón México cuando José y Humberto se enfrentaron en una carrera decisiva que terminaría marcando el rumbo de la eliminación de la semana. En un recorrido lleno de velocidad, precisión y presión absoluta, fue Humberto quien logró imponerse y asegurar su permanencia, dejando a José sin margen de maniobra y directo al Duelo de Eliminación.