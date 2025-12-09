Exatlón México | Mejores Momentos | “Se cumplió la misión”: Rojos celebran mandar a José al duelo de eliminación en Exatlón México
La victoria roja llega con sabor a revancha: mandaron a José a la eliminación, pero el azul asegura que irá con todo para sacar a un rojo.
En uno de los momentos más intensos de la semana, los rojos celebraron en grande tras cumplir su objetivo estratégico: enviar a José al duelo de eliminación, una decisión que devolvió energía al equipo luego de perder La Villa 360, mientras del lado azul la presión aumenta, aunque José se mantiene sereno y confiado en poder eliminar a un rival rojo.