Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | “Recuperando lo que es nuestro”: Los Azules viven su mejor racha y encienden la competencia

El Equipo Azul celebra su mejor momento en semanas, acumulando victorias que comienzan a cambiar por completo su escenario dentro de Exatlón México.

El Equipo Azul vive una de sus rachas más sólidas en Exatlón México y celebra con fuerza al grito de “recuperando lo que nos pertenece”, una frase que refleja el ambiente de confianza que atraviesa la escuadra tras sus victorias más recientes.

