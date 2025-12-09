Exatlón México | Mejores Momentos | La Villa 360 vuelve a ser azul: festejos, emociones y el lamento rojo tras caer en la Barraca Metálica
La Villa 360 volvió a teñirse de azul, desatando alegría total en el equipo, mientras los rojos asimilaban otro duro golpe pese a la llegada de su refuerzo.
Los azules vivieron uno de sus momentos más emocionantes al recuperar La Villa 360, desatando una celebración enorme que Natali describió como “un sentimiento padrísimo”, especialmente porque fueron las mujeres del equipo quienes aseguraron el triunfo; mientras tanto, en el otro extremo emocional de Exatlón México, los rojos lamentaron regresar a La Barraca Metálica pese a la llegada de su nuevo refuerzo.