Exatlón México | Programa Completo |La novena temporada estalla: Villa 360, Enigmas y posible eliminación en una noche que lo cambió TODO
Una noche cargada de celebraciones rojas, presión azul, premios en juego y un nuevo duelo de eliminación sacudió Exatlón México, dejando claro que nada está asegurado en la semana 11.
Exatlón México vivió uno de sus capítulos más intensos de la temporada al combinar el regreso azul a La Villa 360, La Zona de Peligro con 12 hombres peleando su permanencia, la celebración roja tras enviar a José al Duelo de Eliminación y un explosivo Duelo de los Enigmas que puso premios para creadores de contenido sobre la mesa.