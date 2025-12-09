Exatlón México | Programa Completo |La novena temporada estalla: Villa 360, Enigmas y posible eliminación en una noche que lo cambió TODO

Exatlón México vivió uno de sus capítulos más intensos de la temporada al combinar el regreso azul a La Villa 360, La Zona de Peligro con 12 hombres peleando su permanencia, la celebración roja tras enviar a José al Duelo de Eliminación y un explosivo Duelo de los Enigmas que puso premios para creadores de contenido sobre la mesa.