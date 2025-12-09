Exatlón México | “De fan a protagonista": Benyamin revela su meta más grande dentro de la novena temporada

Benyamin sorprendió a la audiencia al revelar que sigue Exatlón México desde los 13 años, un vínculo que hoy adquiere más fuerza que nunca al encontrarse compitiendo dentro de la novena temporada. El atleta compartió que estar en la contienda representa un sueño cumplido, pero también una enorme responsabilidad que lo motiva a esforzarse al máximo día tras día. Con la mirada puesta en un objetivo claro “algún día ser considerado una leyenda del programa”.