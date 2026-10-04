Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de HOY domingo 4 de octubre, online el reality de Azteca UNO

Este domingo 4 de octubre conoceremos al sexto eliminado en el Duelo de Eliminación en Exatlón México Décima Temporada. Recordemos que Hugo Espinoza, del Equipo Azul, quedó en riesgo esta semana luego de haber sido el último en quedar dentro de la Zona de Peligro. Aún falta saber qué otros Atletas buscarán dar lo mejor de ellos dentro de esta competencia, pero sin duda un movimiento en falso puede cambiarlo todo y ponerlos en riesgo para salvarse. Para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los detalles que salgan a la luz.

¿A qué hora se transmite Exatlón México?

De lunes a viernes, la transmisión de Exatlón México comienza desde las 6:30 p. m. y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6:00 p. m. para finalizar a las 8:00 p. m.

Recuerda que lo puedes ver gratis por Azteca UNO o en el sitio web dando clic aquí.