¡Continúa la montaña rusa de emociones en Exatlón México Décima Temporada! Tras una jornada llena de enfrentamientos entre ambas escuadras, la llegada del último refuerzo al Equipo Rojo y una fuerte lesión dentro del mismo, este viernes 27 de noviembre, Azules y Rojos vuelven a dejarlo todo en los circuitos ante las dos nuevas Batallas por la Supervivencia. Con la tensión a todo lo que da, los atletas deberán dar su mayor esfuerzo para proteger a sus compañeros. Si bien, estadísticamente, el Equipo Azul llega con cierta ventaja tras ganar la primera Supervivencia de la semana; así como las dos Batallas por la Supervivencia del pasado viernes, lo cierto es que los Rojos saben cómo remontar, por lo que todo puede pasar. Descubre qué equipo resulta vencedor esta noche.

También te puede interesar: Exatlón México Programa Completo 26 de noviembre 2026: Accidentes, FUERTES DISCUSIONES y dolorosa derrotas

¿Quién ganó la primera Supervivencia de la semana 13 en Exatlón México 2026?

El Equipo Azul llegó con una ligera ventaja a las Batallas por la Supervivencia de este viernes, 27 de noviembre, luego de resultar vencedores durante la primera Supervivencia de la semana 13, celebrada el pasado miércoles, 25 de noviembre, y poner en riesgo a uno de los integrantes del conjunto escarlata. No obstante, esta buena racha tuvo un bache cuando los Azules perdieron la Villa 360 y tuvieron que volver a la Barraca.

¿Qué pasó en el último episodio de Exatlón México 2026?

Las Batallas por la Supervivencia llegan en un momento agridulce para el Equipo Rojo. Por un lado, la escuadra mostró resiliencia al recuperar la Villa 360 y romper con la buena racha del Equipo Azul. No obstante, la preocupación en torno al estado de salud de Natalia continúa latente, pues la Atleta - quien apenas hizo su debut en los circuitos de Exatlón de esta semana - sufrió una aparatosa caída, por lo que tuvo que ir a revisión médica.

¿Cómo y dónde ver Exatlón México 2026 GRATIS y EN VIVO? Horario, canal de TV y transmisión ONLINE

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca UNO en televisión abierta. Si lo prefieres, también puedes seguir el minuto a minuto de los episodios a través del sitio web oficial de Exatlón México Décima Temporada o la app móvil TV Azteca En Vivo. También puedes encontrar los capítulos completos en streaming, con una suscripción a Disney+. Los programas inician en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México) de lunes a viernes; mientras que los Domingos de Eliminación la cita es a las 6:00 p.m.

¿Cuándo es la próxima Eliminación de Exatlón México 2026?

La próxima Eliminación de Exatlón México 2026 está programada para este domingo, 29 de noviembre. Será entonces cuándo se dé a conocer al atleta que se despide de las playas de República Dominicana en uno de los puntos más álgidos de la competencia.