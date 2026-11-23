¡Las emociones continúan en Exatlón México 2026! Este lunes, 23 de noviembre, el Equipo Rojo dio la bienvenida al ÚLTIMO refuerzo femenil de la Décima Temporada: Natalia Chávez. La joven de 25 años hizo su debut en el reality de competencia física más importante de México tras la eliminación de Joana Vidal, quien se convirtió en la más reciente eliminada de los escarlata.

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¿Quién es Natalia Chávez, el ÚLTIMO refuerzo del Equipo Rojo en Exatlón México 2026?

Si bien esta es la primera participación de Natalia Chávez en Exatlón México, lo cierto es que la joven de 25 años cuenta con una amplia trayectoria en el deporte de alto rendimiento, por lo que lo dará todo en los circuitos para convertirse en la ganadora de la Décima Temporada.

Natalia Chávez es oriunda de Chihuahua, Chihuahua, pero reside en Monterrey, Nuevo León. La atleta es licenciada en Derecho y trabaja como abogada; mientras que su pasión por el deporte comenzó desde muy temprana edad, gracias a su tío, quien la introdujo al wushu kung fu, disciplina que practica desde los 18 años. Posteriormente, incorporó el atletismo en su vida para obtener una beca universitaria, sin saber que se convertiría en otra de sus grandes pasiones.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha sumado importantes reconocimientos, incluido el Premio Teporaca, en su natal Chihuahua, así como 15 campeonatos nacionales de wushu. También ha conseguido títulos de campeona mundial en China y campeona panamericana en Brasil. En cuanto al atletismo, ha destacado en pruebas de 100 y 200 metros planos y competencias universitarias de relevos 4x100 y 4x400 metros. Bajo esta línea, Natalia cuenta con múltiples herramientas para hacer frente a los circuitos de Exatlón México.

¿Qué se juega HOY, lunes 23 de noviembre, en Exatlón México?

La llegada de Natalia Chávez a los circuitos de Exatón México 2026 coincide con el lunes de Batalla por la Villa 360; ¿será que la chihuahuense se convierte en una pieza clave del Equipo Rojo para recuperar las comodidades de la Villa 360? Por ahora, no queda más que esperar para ser testigos de su debut y su desempeño.

¿Cómo y dónde ver Exatlón México Décima Temporada GRATIS y EN VIVO?

Los seguidores de Exatlón México pueden disfrutar de los programas GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca UNO por TV Abierta, o en línea en el sitio web de Exatlón México Décima Temporada. Si lo prefieren, también existe una señal en streaming a través de la app móvil de TV Azteca En Vivo. La cita es de lunes a viernes en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México) y domingos de Eliminación a las 6:00 p.m.