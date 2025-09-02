Exatlón CUP prende los reflectores y presentan a quienes serán los grandes competidores

Exatlón CUP: Comienza la batalla por ser el mejor del mundo, donde los atletas mexicanos, competirán contra cinco potencias para ver quién será el gran campeón que regresará a casa con la victoria. México, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Rumania.

A continuación, te compartimos este minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra en esta justa deportiva, que conduce Antonio Rosique: