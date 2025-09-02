Exatlón CUP prende los reflectores y presentan a quienes serán los grandes competidores
Te invitamos a seguir el minuto a minuto del gran estreno de Exatlón Cup, donde México se enfrentará a los mejores atletas del mundo, con un primer encuentro con Estados Unidos.
Exatlón CUP: Comienza la batalla por ser el mejor del mundo, donde los atletas mexicanos, competirán contra cinco potencias para ver quién será el gran campeón que regresará a casa con la victoria. México, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Rumania.
A continuación, te compartimos este minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra en esta justa deportiva, que conduce Antonio Rosique:
México contra Estados Unidos en el primer juego
Cinco naciones enfrentándose por primera vez, México, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Rumania, se enfrentarán para definir quién es el mejor equipo a nivel mundial y se enfrentarán en el primer reto. México y Estados Unidos.
Se encienden los reflectores: Exatlón CUP da el banderazo inicial
Comienza el desafío: Exatlón CUP enciende los reflectores y pondrá a prueba 5 naciones que se enfrentarán en una serie de retos que pondrán a los atletas de alto rendimiento al borde de sus emociones y a los fans al borde del asiento en espera del ganador de la primera competencia.
Comienza la cuenta regresiva para el gran inicio de Exatlón CUP
Exatlón CUP comienza su cuenta regresiva y las expectativas están en el aire. Recuerda seguir la transmisión en vivo en punto de las 7:30 pm, hora del centro, y no dudes en apoyar a tu atleta favorito.
Conoces a Antonio Rosique "La Máxima Autoridad" de Exatlón CUP
Con un récord de haber narrado más de 27 mil carreras, Rosique entiende el gran peso al llevar la competencia internacional que definirá al equipo mundialista de Exatlón CUP.
Conoce a Paulette Gallardo quien defenderá la bandera nacional en Exatlón CUP
Paulette Gallardo, defenderá el nombre de México ante los atletas internacionales de Exatlón CUP. Aunque no es su primera competencia internacional, sí es un compromiso que tiene con los fans para regresar a casa con la gloria internacional.
Conoce a todos participantes de Exatlón CUP
Todo esta listo para el gran estreno de Exatlón CUP: Estos serán los atletas que competirán por la gloria.
México: Paulette Gallardo, Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez, Mario “El Mono” Osuna, Heliud Pulido, Daniel Corral, Ximena Duggan, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Javi Márquez.
Estados Unidos: Mirna Almada, Vera Almeida, Viviana Michel,Valeria Rodríguez, Yoisel Barrios, Emmanuel Jáquez, Chuy “El Toro” Almada, Elías “El Tarzán Boricua” Tirado.
Alemania: Aycan Yanac, Natalia Wisniewska, Kathrin Kuns-Lehr, Maite Richert, Lucs Kruger, Nadiem Bahjat, Nam Vo, Marc Zimmermaan.
Rumania: Corina Blocan, Iuliana Aradi, Diana Pivniceru, Diana Kovacs, Ion Surdu, Iulian Pitea, Yamato Zaharia, Ionut Sagacevschi.
Hungría: Janka Júlia Tóth, Boglárka Besenyei, Buzás Dorottya, Izabella Ujvári, András Virág, Dániel Jósa, Ákos Wald, Zalán Áron Novák.
¿A qué hora y dónde ver el gran estreno de Exatlón CUP?
Exatlón CUP tendrá su gran estreno este 1 de septiembre por la pantalla de Azteca UNO. La transmisión en vivo online la podrás ver a través del sitio oficial que encuentras aquí.