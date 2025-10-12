Exatlón México | Avance 9 |El Equipo Azul ‘pone los ojos’ sobre Edna Carrillo tras triunfar en el Duelo de Eliminación
Los retos pactados para esta semana y la actitud de ‘El Mono’ Osuna aumentarán la tensión en la competición.
Crédito: TV Azteca.
El Equipo Azul reconoció que Edna Carrillo ha demostrado ser superior en los Duelos de Eliminación, sin embargo, los retos pactados para esta semana y la actitud de ‘El Mono’ Osuna aumentarán la tensión en la competición. No te lo pierdas este lunes 13 de octubre a las 19:00 horas.
