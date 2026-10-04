¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy 4 de octubre de 2026?

Hoy, 4 de octubre de 2026, se lleva a cabo el sexto Domingo de Eliminación en Exatlón México de la décima temporada. Hasta el momento, Hugo Espinoza, del Equipo Azul, es el único con pase directo a este duelo de eliminación del Exatlón México luego de haberse quedado en la Zona de Peligro el pasado jueves. Recordemos que los hombres están en riesgo, por lo que este domingo conoceremos a los otros Atletas que, junto a Hugo, tendrán que luchar por su estadía. Por eso no te puedes perder detalle hoy a las 6:00 p.m. Exatlón México, a través de la señal de Azteca UNO.

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¿Quién sería el eliminado de Exatlón México hoy?

Para conocer al sexto eliminado de Exatlón México, no te olvides de sintonizar hoy, a las 6:00 pm, el programa por Azteca UNO o haciendo clic aquí.

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¿Quiénes estaban en riesgo de eliminación?

Hasta el momento de escrita esta nota, solo Hugo Espinoza, del Equipo Azul, se encuentra en riesgo directo de Eliminación al haber sido el Atleta que quedó en la Zona de Peligro el pasado jueves. Hoy conoceremos a los Atletas de más bajo rendimiento, los cuales, junto a Hugo, deberán demostrar su habilidad, fuerza y velocidad para poder quedarse en el Exatlón México en su décima temporada.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 p.m. ylos domingos a las 6:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO.