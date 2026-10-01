¿Quién ganó la Villa 360 de Exatlón México hoy jueves 1 de octubre de 2026? Esto se sabe

Este jueves en Exatlón México, el Equipo Azul tendrá que defender la Villa 360, mientras el Equipo Rojo intentará de todo para recuperarla. Por si fuera poco, este día no solo la Villa 360 estará en juego, pues hoy hay Zona de Peligro, la cual enviará directamente a un atleta varón al Domingo de Eliminación. Si no te quieres perder ni un solo detalle de todo esto, no te olvides de sintonizar Exatlón México a las 6:30 p. m. a través de Azteca UNO.

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¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

Por el momento, se desconoce el resultado del día de hoy. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el lunes pasado, los Atletas del Equipo Rojo perdieron la Villa 360, por lo que actualmente esta le pertenece al Equipo Azul.

Exatlón México | ¡El Equipo Azul está que arde! Hubo un día lleno de medallas, tensión, emociones al límite y regresos importantes

¿Cómo van las cosas esta semana en Exatlón México?

El Equipo Azul parece ser el más fuerte esta semana. El lunes, recuperaron la Villa 360. Por si fuera poco, el martes 29 de septiembre ganaron la Batalla Colosal y pudieron asistir a un concierto de Alejandro Fernández. También ganaron la primera batalla por la Supervivencia el día de ayer de esta semana de Hombres en Riesgo. Pareciera que la suerte está del lado del Equipo Azul, pero todo puede cambiar si los Atletas se confían.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

El ganador de la Villa 360 se dará a conocer hoy durante el programa de Exatlón México. Es por eso que, si no te quieres perder detalle, puedes verlo hoy a las 6:30 pm por Azteca UNO o dando clic aquí.