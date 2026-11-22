¡La tensión no para en los circuitos de Exatlón México Décima Temporada! Tras 13 semanas de competencia, los seguidores del reality tuvieron que decirle adiós a un nuevo atleta: Joana del Equipo Rojo. Con ello, la lista completa de eliminados asciende a un total de 15 atletas de alto rendimiento, dos bajas por lesión. A continuación, te compartimos el listado COMPLETO y ACTUALIZADO de eliminados tras el duelo de HOY, 22 de noviembre:

Anaid Torres (Equipo Rojo) Erick Segura (Equipo Azul) Pablo Franco (Equipo Rojo) María Salazar (Equipo Azul) Irvin Villatoro (Equipo Azul) Ella Bucio (Equipo Rojo) - Baja por lesión Natasha Septién (Equipo Azul) Zudikey Rodríguez (Equipo Rojo) - Baja por lesión Natalia Rojas (Equipo Azul) Hugo Espinoza (Equipo Azul) Gina Torres (Equipo Azul) Alejandro Aguilera (Equipo Azul) Paulina Menchaca (Equipo Azul) Jerry Lizárraga (Equipo Rojo) Joana Vidal (Equipo Rojo)

¿Qué pasó en el último capítulo de Exatlón México 2026?

Esta última semana estuvo marcada por enfrentamientos verdaderamente tensos entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul, especialmente entre Leo y Heliud. No obstante, lo que verdaderamente se llevó la jornada, fue la Eliminación de este domingo, 22 de noviembre, en el que Marianela, del Equipo Azul, y Sofía, Monse, Ingrid y Joana, del Equipo Rojo, estuvieron en la cuerda floja. No obstante, fue esta última quien resultó eliminada de la competencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores de Exatlón México pueden disfrutar de los circuitos y los enfrentamientos de lunes a viernes, en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México), y los domingos de Eliminación a las 6:00 p.m. La transmisión está disponible por la señal de Azteca UNO en TV Abierta; así como el sitio web oficial de Exatlón México y la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en Google Play y Appstore. También se puede seguir el programa a través de la plataforma de streaming Disney+, con una suscripción. ¡No hay pretexto para perderte del mejor reality de competencia deportiva en México!