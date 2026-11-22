¡La tensión no para en los circuitos de Exatlón México Décima Temporada! Tras 13 semanas de competencia, los seguidores del reality tuvieron que decirle adiós a un nuevo atleta: Joana del Equipo Rojo. Con ello, la lista completa de eliminados asciende a un total de 15 atletas de alto rendimiento, dos bajas por lesión. A continuación, te compartimos el listado COMPLETO y ACTUALIZADO de eliminados tras el duelo de HOY, 22 de noviembre:
- Anaid Torres (Equipo Rojo)
- Erick Segura (Equipo Azul)
- Pablo Franco (Equipo Rojo)
- María Salazar (Equipo Azul)
- Irvin Villatoro (Equipo Azul)
- Ella Bucio (Equipo Rojo) - Baja por lesión
- Natasha Septién (Equipo Azul)
- Zudikey Rodríguez (Equipo Rojo) - Baja por lesión
- Natalia Rojas (Equipo Azul)
- Hugo Espinoza (Equipo Azul)
- Gina Torres (Equipo Azul)
- Alejandro Aguilera (Equipo Azul)
- Paulina Menchaca (Equipo Azul)
- Jerry Lizárraga (Equipo Rojo)
- Joana Vidal (Equipo Rojo)
¿Qué pasó en el último capítulo de Exatlón México 2026?
Esta última semana estuvo marcada por enfrentamientos verdaderamente tensos entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul, especialmente entre Leo y Heliud. No obstante, lo que verdaderamente se llevó la jornada, fue la Eliminación de este domingo, 22 de noviembre, en el que Marianela, del Equipo Azul, y Sofía, Monse, Ingrid y Joana, del Equipo Rojo, estuvieron en la cuerda floja. No obstante, fue esta última quien resultó eliminada de la competencia.
¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 EN VIVO y GRATIS?
Los seguidores de Exatlón México pueden disfrutar de los circuitos y los enfrentamientos de lunes a viernes, en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México), y los domingos de Eliminación a las 6:00 p.m. La transmisión está disponible por la señal de Azteca UNO en TV Abierta; así como el sitio web oficial de Exatlón México y la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en Google Play y Appstore. También se puede seguir el programa a través de la plataforma de streaming Disney+, con una suscripción. ¡No hay pretexto para perderte del mejor reality de competencia deportiva en México!