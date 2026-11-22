Vaya sorpresa que se llevaron los Atletas del Equipo Rojo durante el Duelo de Eliminación de Exatlón México de este domingo 22 de noviembre de 2026 al llegar a la competencia con 4 mujeres en riesgo de eliminación. Joana Vidal fue enviada al Duelo por su bajo rendimiento y, al final, se convirtió en la Atleta eliminada durante la competencia.

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¿Cuál fue la razón por la que Joana estuvo en peligro?

Joana Vidal estuvo en riesgo de Eliminación pues fue de las últimas en entrar al Equipo Rojo. Recordemos que en estos momentos de la competencia se manda a Duelo de Eliminación a las y los Atletas con el menor rendimiento durante toda la temporada. Joana, al ser nueva, era la Atleta con más bajo rendimiento a pesar de haber demostrado mucha habilidad y pasión durante las competencias.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación este domingo?

De acuerdo con la información que se reveló este domingo 22 de noviembre durante el programa de Exatlón México, las Atletas que quedaron dentro de este Duelo de Eliminación fueron las siguientes:

Zona de Peligro: Sofía Arroyo del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Marianela Rodríguez del Equipo Azul

del Equipo Azul Joana Vidal del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Montse Mejía del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Ingrid Treviño del Equipo Rojo

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México la cual es clave, pues estamos a punto de iniciar una nueva etapa. Esta semana se jugó la última Zona de Peligro de la temporada y está a punto de llegar el último refuerzo.

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