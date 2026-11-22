Este domingo de Eliminación de Exatlón México, Joana Vidal, la integrante del Equipo Rojo, tuvo que abandonar la competencia luego de convertirse en la eliminada durante el intenso Duelo de Eliminación de este 22 de noviembre de 2026. Cabe mencionar que este domingo fue un día muy complicado para los Atletas Rojos, ya que tuvieron mayoría dentro del Duelo, pues Sofía fue enviada por quedar en la Zona de Peligro y Joana fue enviada por ser la de menor rendimiento junto a Montse e Ingrid.

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¿Quiénes están en riesgo de eliminación este domingo?

De acuerdo con la información que se reveló este domingo durante el programa de Exatlón México, las Atletas que quedaron dentro de este Duelo de Eliminación fueron las siguientes:

Zona de Peligro: Sofía Arroyo del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Marianela Rodríguez del Equipo Azul

del Equipo Azul Joana Vidal del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Montse Mejía del Equipo Rojo

del Equipo Rojo Ingrid Treviño del Equipo Rojo

Recordemos que estas se definen de acuerdo a las victorias y derrotas que consiguen tanto el Equipo Azul como el Equipo Rojo durante el Duelo de la Supervivencia I, II, III, IV y la Zona de Peligro.

¿Quién fue la eliminada de hoy en Exatlón México?

Al quedar la competencia de esta forma, las Atletas tuvieron que darlo todo para no convertirse en la eliminada de esta semana. Desafortunadamente para Joana, su camino dentro de la competencia terminó este 22 de noviembre. Es muy probable que el lunes conozcamos al nuevo y último refuerzo del Equipo Rojo de esta temporada. Recordemos que Antonio Rosique reveló que estamos iniciando una nueva etapa de la competencia, por lo que pronto solo habrá refuerzos en caso de una lesión.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y vive la nueva etapa que llega esta semana a la competencia.

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