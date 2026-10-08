¿Quién ganó la Medalla Varonil y la Supervivencia I HOY 7 de octubre en exatlón México?

Es miércoles 7 de octubre de 2026, el Equipo Azul y el Equipo Rojo se enfrentarán a la Batalla por la Medalla y al primer duelo por la Supervivencia. El ganador de está semana es Alexis Vargas. Si te quieres enterar de todo lo que sucedió en el terreno de juego, no te olvides de sintonizar Exatlón México por Azteca UNO a las 6:30 p.m para conocer todos los detalles de los encuentros. Es importante recordar que esta semana las mujeres están en riesgo, por lo que es muy importante ganar la Supervivencia I para asegurar una nominada del equipo contrario.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil en Exatlón México?

Esta es la séptima semana de Exatlón México; se quedó con la Medalla Varonil: Alexis Vargas. Recordemos que el atleta ha sido uno de los más sobresalientes de la temporada, al acumular 3 medallas, eso sin contar la Medalla que transfirió. Es por eso que hoy gana su quinta medalla y acumula 4 en total. Alexis está muy tranquilo y seguro de ver todo lo que está logrando en Exatlón México y desea seguir acumulando medallas en la décima temporada.

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¿Quién ganó el juego por la Supervivencia I?

Este miércoles también se juega el primer juego por la Supervivencia. Recordemos que el ganador de este juego logra salvar a una de sus Atletas y asegurar un lugar para poner en peligro a una del equipo contrario. Esta noche se define en Exatlón México el ganador.