Quién ganó hoy 6 de octubre la Medalla Femenil en Exatlón México

La séptima Medalla Femenil de la décima temporada de Exatlón México se disputará este martes 6 de octubre. Aún no se conoce el resultado, así que si quieres conocerlo, no te olvides de sintonizar Exatlón México a las 6:30 pm a través de la señal de Azteca UNO o dando clic aquí para verlo en línea completamente gratis.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy 6 de octubre?

Hasta el momento no se sabe quién fue la Atleta que logró superar cada uno de los obstáculos para convertirse en la ganadora de la Medalla Femenil de Exatlón México. Si quieres conocer el resultado y vivir la pasión en tiempo real, sintoniza Azteca UNO a las 6:30 de la tarde para ver Exatlón México.

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¿Quién ganó la Batalla colosal?

Este martes, tanto el Equipo Azul como el Equipo Rojo también tendrán la oportunidad de enfrentarse y ganar un beneficio. Hasta el momento, el Equipo Azul ha sido el único que ha podido disfrutar de este. De hecho, la semana pasada los Atletas del Equipo Azul pudieron disfrutar de un concierto de Alejandro Fernández.

¿Quién ganó la Medalla Femenil de la semana pasada?

La semana pasada, Zudikey Rodríguez demostró toda su destreza y habilidad en la competencia. Zudikey es una de las mujeres con mayor experiencia en el Exatlón México y esta semana podría repetir esa misma hazaña.