Feng Shui en casa: el objeto que nunca deberías poner frente a la puerta de entrada

¿Sabías que la forma en que decoras la entrada de tu casa puede influir en la sensación de armonía que transmite tu hogar? De acuerdo con el Feng Shui, esta zona es uno de los espacios más importantes de la vivienda, pues se considera el punto por donde ingresa la energía. Por eso, hay un objeto que deberías evitar colocar frente a la puerta principal: un espejo que refleje directamente la entrada. Aunque puede parecer un elemento decorativo práctico, su ubicación podría interferir con el flujo de energía, según esta filosofía oriental.

De acuerdo con El Mueble, dos expertas en Feng Shui coinciden en que la entrada de la casa debe mantenerse despejada y contar con suficiente espacio para facilitar el movimiento. La puerta principal se considera un punto de acceso para la energía, por lo que es importante evitar colocar objetos que obstaculicen su apertura o dificulten el paso.

¿Por qué no deberías poner un espejo frente a la puerta de entrada?

Según el Feng Shui, un espejo colocado directamente frente a la puerta principal puede hacer que la energía que entra a la vivienda rebote hacia el exterior. Esta creencia se relaciona con la idea de que la entrada debe permitir que la energía fluya de manera equilibrada por los diferentes espacios de la casa.

Según el Feng Shui, poner un espejo en la entrada de la casa, puede modificar energías. Según el Feng Shui, poner un espejo en la entrada de la casa, puede modificar energías. ((Especial/Canva))

Aunque los espejos son elementos decorativos que pueden ayudar a ampliar visualmente una habitación y reflejar la luz natural, su ubicación es importante cuando se busca seguir los principios de esta filosofía. Por eso, una alternativa es colocarlos en una pared lateral de la entrada, donde no reflejen directamente la puerta.

Además, mantener despejada esta zona puede ayudar a que el espacio se vea más amplio y organizado. Evitar muebles demasiado grandes, cajas o accesorios que dificulten el paso también permite crear una entrada más práctica para el día a día.

¿Cómo decorar la entrada de tu casa según el Feng Shui?

De acuerdo con Architectural Digest México, la entrada del hogar es un espacio importante dentro del Feng Shui, pues se relaciona con la bienvenida y la circulación de energía. Por ello, se recomienda mantenerla ordenada, iluminada y decorada con elementos que transmitan una sensación agradable desde el primer momento.

La entrada del hogar es un espacio importante dentro del Feng Shui La entrada del hogar es un espacio importante dentro del Feng Shui ((Especial/Canva))

Una opción es utilizar muebles de tamaño adecuado, como una consola estrecha o un pequeño mueble para guardar las llaves. También puedes incorporar una planta, una lámpara o un cuadro decorativo que aporte personalidad sin obstaculizar el paso.

1. Mantén despejada la puerta principal

Si quieres que tu entrada se vea más amplia y armoniosa, procura evitar los muebles que bloqueen el acceso. Una puerta que pueda abrirse completamente y un espacio libre alrededor facilitan el movimiento y ayudan a crear una sensación de orden.

Puedes guardar los zapatos en un mueble cerrado, colocar las bolsas en un perchero o utilizar una cesta para organizar los objetos que suelen acumularse cerca de la entrada.

2. Coloca los espejos en una pared lateral

Si quieres aprovechar un espejo para decorar la entrada, lo ideal es colocarlo en una pared lateral y evitar que refleje directamente la puerta. De esta manera, puedes aprovechar su función decorativa y la sensación de amplitud que aporta sin contradecir esta recomendación del Feng Shui.

También puedes elegir un espejo de tamaño moderado y combinarlo con una consola pequeña para crear un rincón práctico donde dejar las llaves o revisar tu apariencia antes de salir.

3. Elige una iluminación cálida y agradable

Una entrada bien iluminada puede transformar por completo la apariencia de tu hogar. Puedes utilizar una lámpara de techo, una luz de pared o una pequeña lámpara sobre una consola para crear un ambiente acogedor.

Si la entrada recibe poca luz natural, los tonos claros en las paredes y los accesorios de iluminación pueden ayudar a que el espacio se vea más amplio y agradable.

4. Incorpora plantas y detalles decorativos

Las plantas son una alternativa para darle vida a la entrada sin necesidad de colocar demasiados objetos. Puedes elegir una especie de tamaño pequeño o mediano y ubicarla en una esquina donde no dificulte el paso.

También puedes agregar un cuadro, un jarrón o un accesorio decorativo que combine con el estilo de tu hogar. La idea es mantener una decoración sencilla y evitar que la entrada se convierta en un espacio saturado.