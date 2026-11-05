Mantener una melena larga y saludable es el objetivo capilar de muchas personas, pero a menudo nos enfrentamos a un problema común: el peso del cabello.

Cuando el pelo crece más allá de los hombros de forma recta, la gravedad hace de ñas suyas, restándole volumen en la raíz y dejándolo plano, sin vida y difícil de peinar.

La solución solía ser recurrir a cortes drásticos como el bob o el popular french lob de los años 90. Sin embargo, esta temporada una corriente de belleza aesthetic ha coronado al rey indiscutible de las pasarelas y salones: el corte de cabello soft layers.

¿Qué son los soft layers y por qué están en tendencia 2026?

Este estilo se ha convertido en la tendencia máxima de los últimos meses gracias a una promesa muy tentadora: aportar un movimiento espectacular y un volumen envidiable en la coronilla sin sacrificar ni un solo centímetro de tu longitud.

A diferencia de las capas tradicionales, que eran marcadas, las capas suaves se realizan mediante una técnica de texturizado invisible.

Corte de cabello softlayers en tendencia Corte de cabello softlayers en tendencia

Las capas se cortan de forma estratégica e interna, fundiéndose unas con otras de manera fluida. Los mechones más cortos se diseñan para enmarcar el rostro, mientras que el resto del cabello mantiene su base larga y densa.

Al retirar el peso excesivo de las puntas de manera interna. El resultado es una melena con rebote, que se mueve de forma orgánica al caminar y que simula una densidad capilar mucho mayor en la parte superior.

Los 3 beneficios del corte de cabello Soft Layers

El primer beneficio es que es ultra versátil con el tipo de rostro, al poder personalizar la altura de las primeras capas que enmarcan la cara, se pueden suavizar los rostros angulares y alargar visualmente facciones redondas.

Corte de cabello 'Soft Layers': El estilo en tendencia que aporta movimiento y volumen sin perder longitud Corte de cabello 'Soft Layers': El estilo en tendencia que aporta movimiento y volumen sin perder longitud

Además, se reduce el tiempo de peinado, las capas suaves ayudan a que el cabello prácticamente se peine solo, consiguiendo un acabado de salón en solo minutos.

Finalmente, se dice que es ideal para cabellos finos y gruesos. En los primeros, las capas aportan la ilusión de cuerpo y grosor visual. En melenas abundantes o pesadas, funciona como una herramienta de vaciado que aporta ligereza y manejabilidad.