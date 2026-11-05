El corte Bob clásico se reinventa: estas son las variantes con menos mantenimiento para el día a día

No cabe duda que uno de los cortes atemporales favoritos por muchas mujeres es el “Bob Clásico”, sin embargo también es cierto que muchas mujeres no se animan a portarlo debido a que requiere grandes cuidados y sobre todo saber peinarlo para que luzca la forma, es por eso que en esta ocasión te presentamos algunas formas para que puedas utilizarlo sin miedo y sin necesidad de invertir mucho tiempo y esfuerzo.

Corte Bob clásico: Formas sencillas de mantener su forma y cuidado para el día a día

El corte bob clásico consiste en una melena muy corta, a la altura de la mandíbula o el lóbulo de las orejas. La línea del corte es recta, definida y limpia además de que la versión tradicional no tiene capas; al menos no muy definidas ni muchas. La versatilidad de este corte es perfecta ya que se puede peinar con línea en el centro, de lado y el peso le puede llevar liso e incluso ligeramente ondulado. A continuación te damos algunos tips para su mantenimiento sin dañarlo y sin esfuerzo

Corte Bob clásico: Uso de cepillo redondo

Una de las mejores maneras de ahorrar tiempo y evitar daño en el pelo es cepillando el cabello con un peine redondo de cerdas suaves y una boquilla de secado inclinada hacia abajo. Hacer uso de este generará un “efecto hacia dentro”, algo que hará que tu pelo luzca elegante sin invertir muchas horas.

Corte Bob clásico: Uso de temperatura en el cabello

Ahora si lo que buscas es un peinado definido que dure mucho tiempo, puedes hacer uso de la temperatura, pero es importante que manejes un nivel bajo, ya que así evitarás quemar tu cabello. Es importante que utilices protector térmico y aceite en las puntas una vez que hayas finalizado para poder hidratar el cabello y evitar puntas abiertas.

Corte Bob clásico: Formas evitar el frizz

Si quieres lucir un pelo espectacular deberás protegerte del frizz. Una de las mejores maneras de hacerlo es cortar las puntas de forma periódica, utilizar mascarillas, aceites ligeros en las puntas y sobre todo; dormir de la mejor forma; esto es evitando acostarte con en cabello mojado y preferir las fundas de almohada de seda o satén; esto para reducir la fricción.

¿A qué personas les favorece el corte Bob?

Este tipo de corte suele favorecer a muchos rostros como los ovalados, redondos y cuadrados. Por otro lado, es ideal para las personas que tienen un pelo tanto delgado como rizado ya que aporta mayor volumen, densidad y genera movimiento. Por otro lado, es perfecto para mujeres que quieren aparentar una edad jovial ya que este corte de pelo genera un efecto rejuvenecedor.