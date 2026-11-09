Horóscopo de la semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero y salud de hoy lunes 9 al viernes 13 de noviembre

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana, que abarca desde hoy lunes 9 al viernes 13 de noviembre, fue revelado por la famosa astróloga cubana a través de su canal de YouTube. En el clip, sacó las cartas del tarot para cada uno de los 12 signos del zodiaco y explicó cuáles serían sus predicciones que podrían cumplirse. Estas son las más relevantes para cada uno de ellos.

ARIES

Durante estos días deberás prestar especial atención a las personas que te rodean, pues algunas energías negativas podrían estar interfiriendo con tu crecimiento personal y profesional. Mantente alejado de relaciones tóxicas y analiza cuidadosamente cualquier decisión relacionada con inversiones o negocios. El universo te invita a proteger tu patrimonio y confiar en tu intuición. Tu día mágico será el 13 de noviembre. Tus números de la suerte son 29, 30 y 42, mientras que tus colores de poder serán el azul y el blanco, según indica el horóscopo de Mhoni Vidente.

TAURO

Es momento de encontrar el equilibrio entre tu mente y tus emociones. Los astros te recomiendan dejar atrás las preocupaciones que te quitan el sueño y dedicar más tiempo a tu tranquilidad espiritual. No permitas que los problemas cotidianos alteren tu estabilidad; recuerda que descansar también es una forma de recuperar tu energía. Tu mejor día será el 11 de noviembre. Tus números mágicos son 34, 41 y 63, y tus colores de buena fortuna serán el azul y el rojo.

GÉMINIS

Una nueva oportunidad económica podría llegar a tu vida, acompañada de propuestas que transformarán tu panorama profesional. Se vislumbran cambios laborales, movimientos inesperados y la posibilidad de recibir un dinero extra que te permitirá cumplir algunos objetivos. Mantente atento a las señales del universo y no tengas miedo de explorar nuevos caminos. Tu día de mayor suerte será el 12 de noviembre. Tus números cabalísticos son 13, 17 y 58, y tus colores de poder serán el amarillo y el rosa mexicano.

CÁNCER

Los astros favorecen los movimientos relacionados con inversiones, negocios y proyectos que has mantenido en espera. Es tiempo de tomar decisiones inteligentes y comenzar a construir las bases de tu estabilidad económica. Sin embargo, deberás controlar los nervios y evitar que la ansiedad te haga actuar impulsivamente. Confía en que cada situación tiene su momento perfecto para resolverse. Tu día cabalístico será el 10 de noviembre. Tus números de la suerte son 04, 66 y 77, mientras que tus colores mágicos serán el azul y el amarillo.

LEO

Se aproximan noticias importantes relacionadas con asuntos legales, contratos o propuestas laborales que podrían marcar un antes y un después en tu camino. Es fundamental que analices cada oportunidad y no tomes decisiones precipitadas. La energía del universo te impulsa a defender tus intereses, reconocer tu valor y abrirte paso hacia nuevas conquistas profesionales. Tu mejor día será el 12 de noviembre. Tus números mágicos son 06, 53 y 71, y tus colores de abundancia serán el verde y el amarillo.

VIRGO

Ha llegado el momento de cerrar ciclos y demostrar cuánto has madurado a través de las experiencias del pasado. Los astros te invitan a dejar atrás los recuerdos que todavía te detienen y concentrarte en construir una nueva etapa llena de oportunidades. No tengas miedo de cambiar de rumbo: el crecimiento espiritual también implica aprender a soltar aquello que ya cumplió su propósito en tu vida. Tu día de mayor fortuna será el 9 de noviembre. Tus números cabalísticos son 02, 18 y 57, y tus colores de protección serán el azul y el blanco.

LIBRA

La abundancia y la estabilidad comienzan a manifestarse en tu camino después de superar situaciones complicadas que habían generado incertidumbre. Es tiempo de recoger los frutos de tu esfuerzo y permitir que las nuevas oportunidades económicas lleguen a tu vida. Los astros favorecen la resolución de asuntos pendientes y te impulsan a recuperar la confianza en tus capacidades. Tu mejor día será el 11 de noviembre. Tus números de la suerte son 01, 03 y 11, mientras que tus colores de poder serán el azul y el rojo.

ESCORPIO

¡Llegó tu momento de brillar y conquistar todo aquello que te propongas! La energía de tu temporada de cumpleaños fortalece tu carácter, tu intuición y tu capacidad para transformar cualquier obstáculo en una oportunidad. Es una etapa ideal para iniciar proyectos, buscar crecimiento profesional y atreverte a tomar decisiones que te acerquen al éxito. No dudes de tu poder personal, pues los astros te impulsan a renacer con mayor fuerza. Tu día mágico será el 13 de noviembre. Tus números cabalísticos son 05, 19 y 78, y tus colores de buena fortuna serán el verde y el amarillo.

Escorpio está en su mes de cumpleaños y de buena suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente. Escorpio está en su mes de cumpleaños y de buena suerte, según el horóscopo de Mhoni Vidente. ((Especial/Canva))

SAGITARIO

Las puertas del crecimiento podrían abrirse a través de personas influyentes o contactos que te ayudarán a avanzar en tus proyectos. Rodéate de individuos con experiencia, aprende de quienes han recorrido el camino antes que tú y aprovecha las oportunidades que aparezcan. Sin embargo, los astros te aconsejan mantener tus planes en secreto hasta que estén consolidados. Recuerda que no todos necesitan conocer tus próximos movimientos. Tu mejor día será el 10 de noviembre. Tus números mágicos son 01, 29 y 76, y tus colores de protección serán el rojo y el negro.

CAPRICORNIO

Es momento de recuperar el control de tu destino y establecer un plan de vida que te permita avanzar con mayor seguridad. Deja de darle tantas vueltas a situaciones que todavía no tienen solución y concentra tu energía en objetivos concretos. Los astros te invitan a organizar tus prioridades, confiar en tu disciplina y comprender que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a la estabilidad que deseas. Tu día de mayor suerte será el 11 de noviembre. Tus números cabalísticos son 17, 30 y 51, y tus colores de abundancia serán el naranja y el rojo.

ACUARIO

La tranquilidad será tu mejor aliada durante estos días. Evita involucrarte en discusiones, provocaciones o comentarios malintencionados que puedan alterar tu equilibrio emocional. Los astros te recomiendan mantener una actitud prudente, no prestar atención a los chismes y proteger tu energía de personas que buscan generar conflictos. Recuerda que no todas las batallas merecen tu atención y que guardar silencio también puede ser una muestra de sabiduría. Tu mejor día será el 12 de noviembre. Tus números de la suerte son 12, 16 y 43, y tus colores mágicos serán el verde y el azul.

PISCIS

Una mujer de gran importancia podría convertirse en una pieza clave para tu crecimiento profesional y económico. Su apoyo, experiencia o recomendación te ayudará a abrir nuevas puertas en asuntos relacionados con trabajo, negocios o proyectos personales. . El universo comienza a moveMantente receptivo a las oportunidades y no tengas miedo de aceptar consejos de personas que desean verte triunfarr las energías a tu favor para que alcances una mayor estabilidad. Tu día cabalístico será el 10 de noviembre. Tus números mágicos son 08, 14 y 75, y tus colores de buena fortuna serán el amarillo y el azul.