Maquilladores coinciden: El delineador que es más favorable para ti, según tu edad

El maquillaje de ojos es una de las herramientas más poderosas para transformar la expresión del rostro, y el delineado juega un papel protagónico al definir la forma y la profundidad de la mirada. Sin embargo, a medida que pasan los años, la piel del contorno ocular y la estructura del párpado experimentan cambios naturales que influyen en cómo se comporta un trazo sobre la piel.

Por esta razón, los maquilladores coinciden en que elegir el delineador adecuado según cada etapa de la vida es clave para favorecer las facciones y lograr un acabado armonioso. Adaptar la técnica, las texturas y el grosor del trazo permite realzar la belleza natural en cualquier edad, garantizando luminosidad y frescura en la mirada.

¿Cómo preparar la piel antes del maquillaje?

Preparar la piel antes del maquillaje es fundamental para lograr un acabado impecable y duradero. Comienza con una limpieza facial suave para eliminar impurezas y exceso de grasa. A continuación, aplica un tónico para equilibrar el pH y refrescar el cutis. El siguiente paso clave es la hidratación: utiliza una crema ligera adecuada a tu tipo de piel y no olvides un contorno de ojos para evitar que el corrector se cuartee. Finalmente, sella con un primer o prebase para alisar la textura, minimizar poros y garantizar que tu base se mantenga perfecta durante todo el día.

Maquillaje Usa correctamente el maquillaje para sellar. ((Especial/Canva))

¿Qué delineado resalta la mirada a cualquier edad?

Para lograr un delineado favorecedor a cualquier edad sin depender de un pulso perfecto o de delineadores líquidos complejos, los maquilladores proponen una técnica sencilla y versátil basada en el uso de un lápiz marrón y un pincel biselado.

El método comienza dibujando un pequeño punto o marca en el extremo exterior del ojo. Este punto actúa como una guía fundamental para definir la dirección y la extensión del trazo sin necesidad de trazar una línea continua desde el inicio. A continuación, se apoya un pincel de corte diagonal y cerdas firmes sobre la marca para arrastrar y difuminar suavemente el pigmento hacia el interior, siguiendo la línea de las pestañas.

Maquillaje No apliques sombras oscuras. (Pexels)

Optar por un lápiz de tono marrón en lugar de negro aporta profundidad de manera sutil y natural, resultando ideal para el uso diario y adaptándose de forma armoniosa a cualquier etapa de la vida. Además, utilizar fórmulas cremosas facilita el deslizamiento sobre la piel y permite corregir o graduar la intensidad con facilidad. Para finalizar y garantizar una mayor duración, se puede sellar el trazo con una sombra mate del mismo tono y completar el maquillaje con máscara de pestañas.