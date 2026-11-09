Expertos en coloración coinciden: “Quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color, sino solo las raíces”

El mantenimiento del cabello teñido suele requerir visitas frecuentes al salón o retoques constantes que, con el tiempo, pueden desgastar la fibra capilar y quitarle brillo a la melena. Sin embargo, cuidar las canas y mantener un tono impecable no exige someter todo el cabello a un proceso químico completo cada vez que el crecimiento se hace evidente en la superficie.

Para simplificar esta rutina de belleza y proteger la salud del pelo, expertos en coloración coinciden en que quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color, sino solo las raíces. Esta práctica focalizada no solo ahorra tiempo y productos, sino que también preserva la vitalidad de las puntas y evita la acumulación innecesaria de pigmentos oscuros o claros.

¿Cómo cuidar las canas?

Cuidar las canas requiere atención especial debido a que este tipo de cabello tiende a resecarse, volverse áspero y adquirir tonos amarillentos por la exposición solar o la contaminación. Para mantenerlas radiantes, utiliza champús matizadores con pigmentos violetas o azules una vez por semana para neutralizar los reflejos opacos. Incorpora mascarillas hidratantes profundas y aceites nutritivos que devuelvan la suavidad y el brillo natural. Asimismo, protege tu melena de las herramientas de calor con protectores térmicos y limita el uso excesivo de planchas o secadores para preservar una textura saludable, luminosa y elegante.

Canas (Freepik/Canva)

¿Cómo teñir las canas, según especialistas?

Según los especialistas en coloración, al momento de cubrir las canas no es necesario aplicar tintura en todo el largo del cabello con cada retoque. La recomendación principal es concentrar la aplicación únicamente en las raíces y en el crecimiento nuevo.

Volver a teñir los medios y las puntas de manera constante representa un error frecuente, ya que estas zonas suelen tener mayor porosidad debido a tratamientos previos. Como consecuencia, absorben los pigmentos de forma irregular, lo que puede provocar que los largos se oscurezcan demasiado, luzcan apagados o pierdan uniformidad.

canas (Freepik)

Trabajar de forma localizada en el crecimiento evita la acumulación innecesaria de color y limita la exposición repetida de la fibra capilar a los químicos, preservando la salud y la vitalidad del pelo. En cuanto a la periodicidad, los expertos señalan que los retoques en las raíces suelen realizarse cada cuatro a seis semanas, un intervalo que varía según la velocidad de crecimiento capilar y el contraste existente con el tono natural. De este modo, se logra mantener una cobertura prolija, uniforme y perfectamente cuidada sin someter a todo el cabello a un proceso de coloración completo en cada visita.