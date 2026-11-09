Agranda tus ojos con sombra en cuestión de minutos

Sabemos que el arte del maquillaje ofrece infinitas posibilidades para transformar y realzar la expresión del rostro, siendo la mirada uno de los puntos focales más importantes. Con el uso estratégico de las sombras de ojos, es posible corregir ópticamente las proporciones, aportar luz y crear una sensación de mayor amplitud en cuestión de minutos.

Conocer la técnica correcta para aplicar y difuminar los pigmentos permite adaptar el maquillaje a la forma natural de tus ojos sin complicaciones. Ya sea que busques un acabado sutil para el día a dia o un efecto más abierto y luminoso, dominar estos pasos esenciales elevará tu rutina de belleza al instante.

¿Cómo preparar la piel de los ojos antes de maquillarla?

Preparar la piel del contorno de los ojos antes de aplicar el maquillaje es clave para alisar la textura, evitar que las sombras o el corrector se cuarteen y garantizar una duración impecable durante todo el día.

El proceso comienza con una limpieza muy suave para retirar cualquier rastro de impurezas. A continuación, es fundamental aplicar una crema de contorno de ojos ligera mediante pequeños toques usando el dedo anular, aportando la hidratación necesaria sin saturar la zona. Finalmente, sellar con un primer específico ayuda a unificar el tono, alisar la superficie y potenciar el color.

Maquillaje (Canva)

¿Cómo agrandar la mirada con sombra?

Para lograr un efecto visual de mayor amplitud y luminosidad en la mirada mediante el uso de sombras, es fundamental jugar estratégicamente con la luz y la profundidad. El primer paso consiste en aplicar tonos claros y satinados en todo el párpado móvil, ya que estas tonalidades reflejan la luz natural y abren el área de forma instantánea.

Sombra de ojos Los tonos de sombra que van a potenciar tus ojos (Crédito: Canva)

A continuación, para aportar dimensión sin restar espacio visual, se debe colocar una sombra neutra o marrón medio justo por encima de la cuenca natural, difuminándola con suavidad. Este truco resulta excelente para estilizar la estructura del ojo y crear una sensación de mayor apertura en pocos minutos.

Finalmente, los tonos más oscuros deben reservarse exclusivamente para el ángulo exterior, difuminándolos siempre en dirección ascendente. Un pequeño toque de iluminador en el lagrimal y bajo el arco de la ceja completará el look, logrando un efecto lifting fresco, sofisticado y muy favorecedor.