Las 5 cosas que no debes hacer este jueves 26 de marzo porque se te podría ir tu buena suerte según los astros

De acuerdo con Roberto Pérez, este jueves 26 de marzo de 2026 no tienes que hacer determinadas cosas, y aquí te diremos los 5 consejos que debes seguir para que la buena suerte no se te vaya; a pesar de que el tercer mes trae mucha luz, si todo sube, también todo debe volver a bajar, así que, presta atención.

No traigas el ombligo descubierto en un lugar público, debes cuidar todas las entradas y centros de energía de tu cuerpo

No dejes tu cartera o bolso vacío, ya que la energía de la carencia podría quedarse contigo, ponle por lo menos una moneda o un billete

No dejes tus zapatos con la punta hacia la puerta

No digas cosas negativas en tu contra, no manifiestes en negativa ni siquiera de broma

No dures más de dos días sin bañarte o sin cambiarte, esto ayudará a que tu energía de marzo se mantenga limpia

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¿Cuáles son los rituales que se deben hacer durante el mes de marzo?

Aunque se llaman portales, la realidad es que, algunos esotéricos señalan que estos también se llaman agujeros, en estos entran y salen muchas energías, sin embargo, es un mes ideal para poder hacer hechizos y rituales, estos con el fiel objetivo de mejorar tu vida. En muchas culturas se practican este tipo de protocolos místicos; esto se debe a la energía de primavera que se da en el hemisferio norte y así poder evitar cualquier tipo de energía.

De acuerdo con algunos expertos, los rituales pueden ser sencillos y uno de los más populares es tener como amuleto personal un collar o una piedra y portarlo con tus intenciones positivas durante todo el año; también se recomienda hacer una limpieza energética en tu casa con salvia, romero o cualquier tipo de hierbas; esto sirve para alejar todo tipo de malas energías y sí abrirle las puertas a la abundancia.

3 signos del zodiaco que se verán beneficiados por los últimos días del mes de marzo

Por otro lado, el final del mes de marzo podría beneficiar a determinados signos zodiacales; uno de ellos es Géminis, el cual tendrá un cambio en cuanto a energía se refiere, ya que les favorecerá la mente y el equilibrio emocional.

El segundo signo es Virgo, a pesar de que estas personas se caracterizan por ser perfeccionistas, disciplinadas y sobre todo perfeccionistas; pero su deseo de mejorar, puede que tenga los resultados esperados, pero antes deberá esperar.

Acuario es el tercer signo que se verá beneficiado en los últimos días de marzo, y es que este mes tiene un cambio de energía, ya que renueva su entusiasmo por el futuro y los planes que desea concretar.

